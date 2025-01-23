Aston Villa'ya transferde kötü haber!

Aston Villa'nın Sevilla'dan kadrosuna katmak istediği Loic Bade'nin İspanyol ekibinde kalmak istediği ve kararını kulübe ilettiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa'ya transferde kötü haber!
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23 Ocak 2025 16:54
Diego Carlos'u Fenerbahçe'ye gönderen Aston Villa, Sevilla'dan Loic Bade'yi kadrosuna katmak istiyor.

İSPANYA'DA KALMAK İSTİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre, Aston Villa'nın 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile Sevilla ile yaklaşık 30 milyon karşılığında anlaştığı belirtildi. Ancak Bade'nin ara transfer döneminde Sevilla'dan ayrılmak istemediği ve bu kararını kulüp yönetimine ilettiği iddia edildi. Bade'nin Sevilla'nın projesine inandığı ve bu nedenle kulüpte kalmak istediği kaydedildi.

Aston Villa için Bade konusundaki bu gelişmenin beklenmedik olarak yorumlandığı ve İngiliz ekibinin stoper listesindeki diğer hedeflere yöneleceği aktarıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Sevilla'da bu sezon 17 maçta süre bulan Loic Bade, 1 asist yaptı.

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