Aston Villa'dan Zaniolo açıklaması

Aston Villa, hakkında bahis soruşturması bulunan Nicolo Zaniolo ile ilgili bir açıklama yaptı.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun bahis soruşturmasında İtalya Futbol Federasyonu'na yardımcı olduğu belirtildi.



PAZAR GÜNÜ OYNAYABİLECEK



Aston Villa'nın açıklamasında ayrıca Zaniolo'nun normal bir şekilde takımla birlikte antrenmanlara devam ettiği ve İtalyan futbolcunun pazar günkü West Ham United maçında oynamasına engel bir durum olmadığı kaydedildi.



BAŞKA AÇIKLAMA OLMAYACAK



Aston Villa, devam eden süreç içerisinde Zaniolo'yla ilgili başka bir açıklama yapılmayacağını duyurdu.



Nicolo Zaniolo, şu ana kadar Aston Villa'da 9 maçta süre buldu.



