Aston Villa, beş dakikada turu geçti!

Aston Villa, beş dakika içerisinde bulduğu iki golle West Ham United'ı 2-1 mağlup etti ve FA Cup'ta tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa, beş dakikada turu geçti!
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11 Ocak 2025 00:58
İngiltere'de FA Cup 3. tur mücadelesinde Aston Villa ile West Ham United karşı karşıya geldi. Villa Park'taki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

West Ham United, 9. dakikada Lucas Paqueta ile öne geçti ve karşılaşma uzun süre konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile devam etti. Aston Villa, 71. dakikada Amadou Onana ile eşitliği buldu. Aston Villa, 76. dakikada Morgan Rogers'ın attığı golle maçı 2-1 kazandı.

Teknik direktörlük görevine Graham Potter'ı getiren West Ham United, Potter yönetimindeki ilk maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Aston Villa, FA Cup'ta tur atladı. West Ham United ise turnuvaya veda etti.

Aston Villa, ligde bir sonraki maç haftasında Everton deplasmanına gidecek. West Ham United, Premier Lig'de gelecek hafta sahasında Fulham ile karşı karşıya gelecek.

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