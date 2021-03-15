Galatasaray bu sezon 15 deplasmanda 10. galibiyetini Kayseri'de aldı.



Dış saha kabusu sona eren sarı-kırmızılılar 2014-15'ten bu yana ilk kez bir sezonda 10 deplasman galibiyeti almayı başardı. Galatasaray o sezonda 11 deplasman galibiyeti almış ve mutlu sona ulaşmıştı.



Bu kez ciddi rakipleri bulunurken aynı başarıyı tekrarlayıp tekrarlayamayacağı merakla bekleniyor.



