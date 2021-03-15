Aslan, deplasmanda da kükrüyor!

Galatasaray bu sezon 15 deplasmanda 10. galibiyetini Kayseri'de aldı. Dış saha kabusu sona eren sarı-kırmızılılar 2014-15'ten bu yana ilk kez bir sezonda 10 deplasman galibiyeti almayı başardı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Aslan, deplasmanda da kükrüyor!
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15 Mart 2021 11:19
Galatasaray bu sezon 15 deplasmanda 10. galibiyetini Kayseri'de aldı.

Dış saha kabusu sona eren sarı-kırmızılılar 2014-15'ten bu yana ilk kez bir sezonda 10 deplasman galibiyeti almayı başardı. Galatasaray o sezonda 11 deplasman galibiyeti almış ve mutlu sona ulaşmıştı.

Bu kez ciddi rakipleri bulunurken aynı başarıyı tekrarlayıp tekrarlayamayacağı merakla bekleniyor. 



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