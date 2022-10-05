Artistik cimnastik heyecanı Mersin'de yaşanacak

7-9 Ekim arasında düzenlenecek Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na, Mersin şehri ev sahipliği yapacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Artistik cimnastik heyecanı Mersin'de yaşanacak
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05 Ekim 2022 14:49
Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyona, 25 ülkeden 98 sporcu katılacak.

Organizasyonda Türkiye'yi, Onur Çelik, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Kerem Şener, Yunus Emre Gündoğdu, Adem Asil, İbrahim Çolak, Hasan Bulut, Hamza Şamil Yılmaz ve Ferhat Arıcan temsil edecek.

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