MASUAKU'DAN LAVAŞLI PAYLAŞIM

BEŞİKTAŞ'TA 2 ASİST YAPTI

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden Arthur Masuaku, Demokratik Kongo Milli Takım kampına gitmişti. Masuaku'dan dikkati çeken bir paylaşım geldi.Siyah-beyazlıların sol beki, yemek yediği bir alandan paylaşım yaptı. Masuaku'ya hizmet veren bir şef, lavaş ekmeğinin üzerine Beşiktaş yazarak Masuaku'ya getirdi. Masuaku ise bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.Arthur Masuaku bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 602 dakika süre aldı ve 2 asist üretti. Futbolcu sosyal medyadan Beşiktaş taraftarlarının sık sık desteklediği isimlerin başında geliyor.