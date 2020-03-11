Arshavin'den koronavirüs yorumu: 'Herkes panik halinde, ben değilim!'

Rus futbolunun unutulmaz isimlerinden ve İngiltere'de Arsenal forması ile 145 maça çıkan Andrei Arshavin, son dönemde dünyayı kırmızı alarma geçiren koronavirüs hakkında açıklamalarda bulundu.
Virüse karşı panik yapmanın faydasız olacağını vurgulayan efsane isim, "Yurt dışında inanılmaz bir panik var, bende yok. Ben bu işte çok fazla politikacının olduğunu görüyorum. Bence oyuncuların maçtan önce el sıkışmasının yasaklanması saçma. Maçta zaten daha fazla temas ediyorlar. Bazı önlemler gerekiyor ancak panik yapmanın anlamı yok." ifadelerini kullandı.
Arshavin, kariyerinde 623 karşılaşmada forma giydi, 139 gol, 184 asistlik bir performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Virüse karşı panik yapmanın faydasız olacağını vurgulayan efsane isim, "Yurt dışında inanılmaz bir panik var, bende yok. Ben bu işte çok fazla politikacının olduğunu görüyorum. Bence oyuncuların maçtan önce el sıkışmasının yasaklanması saçma. Maçta zaten daha fazla temas ediyorlar. Bazı önlemler gerekiyor ancak panik yapmanın anlamı yok." ifadelerini kullandı.
Arshavin, kariyerinde 623 karşılaşmada forma giydi, 139 gol, 184 asistlik bir performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın