İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Arsenal, Manchester City'yi konuk etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Martin Odegaard, 56. dakikada Thomas Partey, 62. dakikada Myles Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri kaydetti.
Manchester City'nin tek golü ise 55. dakikada Erling Haaland'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 14'e yükselten Arsenal, 50 puana yükseldi 1 maçı eksik olan lider Liverpool ile puan farkını 6'ya düşürdü.
Manchester City ise ligde 6 maç sonra ilk kez kaybetti ve 61 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Leicester City'ye konuk olacak. Manchester City ise Newcastle United'ı konuk edecek.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Martin Odegaard, 56. dakikada Thomas Partey, 62. dakikada Myles Lewis-Skelly, 76. dakikada Kai Havertz ve 90+3. dakikada Ethan Nwaneri kaydetti.
Manchester City'nin tek golü ise 55. dakikada Erling Haaland'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 14'e yükselten Arsenal, 50 puana yükseldi 1 maçı eksik olan lider Liverpool ile puan farkını 6'ya düşürdü.
Manchester City ise ligde 6 maç sonra ilk kez kaybetti ve 61 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Arsenal, deplasmanda Leicester City'ye konuk olacak. Manchester City ise Newcastle United'ı konuk edecek.