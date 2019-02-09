Premier League'in 26. haftasında Arsenal, son sıradaki Huddersfield ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Arsenal, 90 dakika sonunda Huddersfield'i 2-1 mağlup etneyi başardı. Emery'nin takımı Premier League'de 6 maç aradan sonra bir deplasmandan 3 puanla ayrıldı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Alex Iwobi, 44. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti. Huddersfield'in tek golünü ise 90+3. dakikada kendi kalesine Sead Kolasinac attı.
Bu galibiyetin ardından Arsenal Premier League'de puanını 50'ye çıkarırken, Huddersfield 11 puanda kaldı.
Arsenal gelecek hafta sahasında Southampton ile karşı karşıya gelecek. Huddersfield ise gelecek hafta deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Alex Iwobi, 44. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti. Huddersfield'in tek golünü ise 90+3. dakikada kendi kalesine Sead Kolasinac attı.
Bu galibiyetin ardından Arsenal Premier League'de puanını 50'ye çıkarırken, Huddersfield 11 puanda kaldı.
Arsenal gelecek hafta sahasında Southampton ile karşı karşıya gelecek. Huddersfield ise gelecek hafta deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın