'in 26. haftasında, son sıradakiile deplasmanda karşı karşıya geldi. Arsenal, 90 dakika sonunda Huddersfield'i 2-1 mağlup etneyi başardı. Emery'nin takımı Premier League'de 6 maç aradan sonra bir deplasmandan 3 puanla ayrıldı.Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada, 44. dakikadakaydetti. Huddersfield'in tek golünü ise 90+3. dakikada kendi kalesineattı.Bu galibiyetin ardından Arsenal Premier League'de puanını 50'ye çıkarırken, Huddersfield 11 puanda kaldı.Arsenal gelecek hafta sahasında Southampton ile karşı karşıya gelecek. Huddersfield ise gelecek hafta deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.