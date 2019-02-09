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Arsenal deplasmanda nefes aldı

Arsenal, Premier League'in 26. haftasında deplasmanda Huddersfield'i 2-1 yendi.

Kaynak: Sporx.com
Arsenal deplasmanda nefes aldı
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09 Şubat 2019 19:52
Premier League'in 26. haftasında Arsenal, son sıradaki Huddersfield ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Arsenal, 90 dakika sonunda Huddersfield'i 2-1 mağlup etneyi başardı. Emery'nin takımı Premier League'de 6 maç aradan sonra bir deplasmandan 3 puanla ayrıldı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Alex Iwobi, 44. dakikada Alexandre Lacazette kaydetti. Huddersfield'in tek golünü ise 90+3. dakikada kendi kalesine Sead Kolasinac attı.

Bu galibiyetin ardından Arsenal Premier League'de puanını 50'ye çıkarırken, Huddersfield 11 puanda kaldı.

Arsenal gelecek hafta sahasında Southampton ile karşı karşıya gelecek. Huddersfield ise gelecek hafta deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak.



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