Arkas Spor, Spor Toto ile İzmir'de karşılaşacak

AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, 2 Mart Cumartesi günü Spor Toto ile İzmir'de karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Spor Toto ile İzmir'de karşılaşacak
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01 Mart 2024 13:08
AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, 2 Mart Cumartesi günü Spor Toto ile İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, İzmirli voleybolseverlerin heyecanı yüksek bir maç izleyeceğini belirtti. Tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu aktaran Özden, "Ankara ekibi karşısında tribün gücümüzün de etkisiyle haftayı galibiyetle kapatmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Spor Toto müsabakası yarın saat 16.30'da başlayacak.

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