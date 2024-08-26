Arkas Spor'da rota Balkan Kupası

Efeler Ligi ekibi Arkas Spor, yeni sezon öncesi Balkan Kupası'nda mücadele edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor'da rota Balkan Kupası
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26 Ağustos 2024 14:48
Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'un yeni sezon öncesi katılacağı Balkan Kupası'ndaki programı netleşti.

Yunanistan'ın ev sahipliğinde 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda İzmir temsilcisinin yanı sıra Pegasus Polichnis (Yunanistan), Radnicki Kragujevac (Sırbistan), Beroe 2016 (Bulgaristan), KV Peja (Kosova) ve Steaua Bucuresti (Romanya) kulüpleri mücadele edecek.

Mavi-beyazlılar, Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde yeni sezonda CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

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