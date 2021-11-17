Arkas Spor, CEV Kupası'nda son 16'ya kaldı

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 32'li final turu rövanş maçında Slovakya'nın Rieker UJS takımını 3-0 yenerek adını 16'lı final turuna yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, CEV Kupası'nda son 16'ya kaldı
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17 Kasım 2021 21:55
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Arkas Spor, Rieker UJS ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı 3-0 kazandı.

Slovakya'daki ilk maçı da 3-1 kazanan Arkas Spor'un 16'lı final turundaki rakibi, bir diğer Türk ekibi Spor Toto oldu.

Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Szymon Pindral (Polonya), Atanas Varbanov (Bulgaristan)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Candido, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı (Caner Dengin, Burak Çevik, Mirza Lagumdzija, Ali Enis Ay, Halit Kurtuluş, Bertuğ Öndeş, Batuhan Avcı)

Rieker UJS: Mlynarcik, Kasper, Ogurcak, Kubs, Kohut, Kasperkevic (Turis, Nagy, Rak, Forro, Santa, Szazvai)

Setler: 25-20, 25-16, 25-20

Süre: 62 dakika (22, 19, 21)

 


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