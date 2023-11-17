💥Lionel Messi: "Gençler saygı duymayı öğrenmeli. Uruguay iyi bir takım ama tecrübeli oyunculara nasıl saygı duyacaklarını öğrenmeleri gerekiyor. Böyle maçlar gergin geçer ama saygının olması gerekiyor. Uruguaylı gençler, saygılı olmayı öğrensin!"pic.twitter.com/ksGlEzbS1R



— Sporxtv (@sporxtv) November 17, 2023

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mücadelenin 26. dakikasında ise iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.Bu dakikada; Arjantin'den Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister ve Lionel Messi ile Uruguay'dan Mathias Olivera, Sebastian Caceres gibi isimlerin karıştığı bir tartışma yaşandı. Lionel Messi'nin bu pozisyon sırasında Olivera'nın boğazını sıkması dikkat çekti.Öte yandan, yaşanan bu tartışma öncesinde Uruguay'dan Manuel Ugarte'nin De Paul'a "Sadece Messi'ye oral seks yaparsın" şeklindeki sözü ve hareketinin ortalığın gerilmesine yol açtığı belirtildi.Messi, maçın ardından yaptığı açıklamada,sözlerini kullandı.Öte yandan Uruguay, 41. dakikada Ronald Araujo ve 87. dakikada Darwin Nunez'in attığı gollerle Arjantin'i 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Arjantin'in 14 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.