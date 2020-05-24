Arda Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sırasında gerçekleştirdiği canlı yayında, 19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı demiş ve bu sözleri gündem yaratmıştı.Yayından sonra çok sayıda eleştiri alan Turan, kendisine eleştiri yöneltenlere, "Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali.. İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatı bulurlar." sözleriyle yanıt vermişti.Arda Turan, Ramazan Bayramı'nda yaptığı paylaşımla daha önce yaptığı hatasını sert şekilde eleştirenlere göndermede bulundu. Tecrübeli futbolcu, Instagram hesabından "Kurban Bayramınız mübarek olsun" paylaşımı yaptı. Arda Turan'ın bu paylaşımı yine çok konuşuldu.