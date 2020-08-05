Galatasaray, eski oyuncusu Arda Turan ile anlaşmaya vardı.
beIN SPORTS'un haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı aldı.
Arda Turan, stattan çıkarken bu şekilde görüntülendi. Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; TT Stadyumu'na gelen Arda burada boş mukaveleye imza attı.
beIN SPORTS'un haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı aldı.
Arda Turan, stattan çıkarken bu şekilde görüntülendi. Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; TT Stadyumu'na gelen Arda burada boş mukaveleye imza attı.