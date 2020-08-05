Arda Turan, Galatasaray'da

Galatasaray, son olarak Başakşehir'de forma giyen eski oyuncusu Arda Turan ile yeniden anlaştı

Haber; Sporx.com
Arda Turan, Galatasaray'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2020 14:57
Galatasaray, eski oyuncusu Arda Turan ile anlaşmaya vardı.

beIN SPORTS'un haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşmaya varan Arda Turan, 66 numaralı formayı aldı.

Arda Turan, stattan çıkarken bu şekilde  görüntülendi. Öte yandan TRT Spor'un haberine göre; TT Stadyumu'na gelen Arda burada boş mukaveleye imza attı.



 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için