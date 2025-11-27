Arda Turan'dan duygusal Ukrayna cevabı: 'Dünya liderlerine sesleniyorum'

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Konferans Ligi'nde İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında duygusal açıklamalarda bulundu.Genç teknik adam, Ukrayna'da mevcut şartlarda çalışmanın zorlukları sorulunca negatif konuşmak istemediğini belirterek,ifadelerini kullandı.Arda Turan ayrıca dünya liderlerine savaştaki çocuklar için çağrıda bulunurken,sözlerini sarf etti.Arda Turan, sorunun kendisi için "duygusal bir tarafı olduğunu" belirterek sözlerini tamamladı.