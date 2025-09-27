Arda Güler, Madrid derbisinde attı!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Atletico Madrid ile oynanan maça damga vurdu.
İlk kez bir Madrid derbisine ilk 11'de başlayan milli yıldız, 25. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.
Arda Güler, 36. dakikada ise Madrid derbisinde ağları havalandırmayı başardı.
İlk kez bir Madrid derbisine ilk 11'de başlayan milli yıldız, 25. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.
Arda Güler, 36. dakikada ise Madrid derbisinde ağları havalandırmayı başardı.
ARDAAAA GÜLERRRRR🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Önce derbide asist, sonra gol!⭐️pic.twitter.com/QbW82frBWW
— Sporx (@sporx) September 27, 2025
Arda Güler pasını atıyor, Kylian Mbappe affetmiyor!😍pic.twitter.com/JGnZk9ACCj
— Sporx (@sporx) September 27, 2025