Arda Güler dış basında ilgi görmeye devam ediyor

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dış basında gündemde olmaya devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Arda Güler dış basında ilgi görmeye devam ediyor
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11 Temmuz 2023 22:46
Fenerbahçe'den 20 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, dış basında gündemde olmayı sürdürüyor.

Fransız kaynaklı Foot Mercato internet sitesi, Arda Güler'in ilk idmanda teknik direktör Carlo Ancelotti'yi etkilediğini ifade etti. Tekniği ile dikkat çeken 18 yaşındaki milli futbolcunun yeni takım arkadaşı Brahim Diaz ile ön plana çıktığı kaydedilirken oyuncuların kendilerine kadroda yer bulmak için rekabete hazır olduklarının altı çizildi.

İspanyol Relevo internet sitesi ise yaptığı haberde Arda Güler'in soyunma odasında gösterdiği utangaç hareketlerin sahaya çıktığında tamamen değiştiğini ve oyuncunun kalitesini gösterdiği ifade edildi. Öte yandan Arda'nın fiziksel olarak gelişmesi gerektiği de aktarıldı.
 
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