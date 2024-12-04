İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kendisinin hayranı olan ve takım arkadaşlarının "Amputenin Arda Güler"i diye seslendiği 11 yaşındaki Kerem Demez'e imzalı formasını gönderdi. Kerem'in eğitim gördüğü Yenimahalle ilçesindeki Milli Eğitim Vakfı Batıkent Ortaokulu'na gelen anne Serap Güler, milli oyuncunun imzalı Real Madrid formasını Kerem Demez'e hediye etti.
Arda Güler'den hayranı ampute futbolcu Kerem'e imzalı forma
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 11 yaşındaki ampute futbolcu Kerem Demez'e imzalı formasını gönderdi.
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04 Aralık 2024 13:37
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