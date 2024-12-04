Arda Güler'den hayranı ampute futbolcu Kerem'e imzalı forma

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, 11 yaşındaki ampute futbolcu Kerem Demez'e imzalı formasını gönderdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den hayranı ampute futbolcu Kerem'e imzalı forma
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04 Aralık 2024 13:37
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, kendisinin hayranı olan ve takım arkadaşlarının "Amputenin Arda Güler"i diye seslendiği 11 yaşındaki Kerem Demez'e imzalı formasını gönderdi. Kerem'in eğitim gördüğü Yenimahalle ilçesindeki Milli Eğitim Vakfı Batıkent Ortaokulu'na gelen anne Serap Güler, milli oyuncunun imzalı Real Madrid formasını Kerem Demez'e hediye etti.
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