Arda Güler'den Fenerbahçe'ye kalp!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe'nin Dünya Fenerbahçeliler Günü için yaptığı paylaşıma sarı-lacivert kalp emojileri ile yorum yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler'den Fenerbahçe'ye kalp!
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19 Temmuz 2024 16:27
Son güncelleme 19 Temmuz 2024 17:00
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi.

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutlayan bir paylaşımda bulundu. Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. 19 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin paylaşımına sarı-lacivert kalp emojileri ile yorumda bulundu.

Arda Güler'in bu yorumu özellikle sosyal medyada büyük etkileşim aldı. Arda Güler'in o yorumu:



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