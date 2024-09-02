Arda Güler'den Ancelotti'ye: 'Benden özür dileme'

La Liga'nın 4. haftasında Real Betis'i konuk eden Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 galip geldi. Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler süre almazken, genç yıldız maçın bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevincine katılmadan soyunma odasının yolunu tuttu.



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sona erdikten sonra soyunma odasında 19 yaşındaki Arda Güler'den özür diledi. İtalyan teknik direktör, Betis maçında oyuna almadığı oyuncusunun gönlünü almak isterken, İspanya basını, ikili arasında geçen diyaloğu sızdırdı.



"BENDEN ÖZÜR DİLEME"



Maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına giden Arda Güler'in, hocasına tepki gösterdiği yorumları yapılsa da, Ancelotti'nin özrü sonrası genç futbolcunun "Koç, benden özür dileme... Kararlarına saygı duyuyorum." yanıtını verdiği öğrenildi.



BU SEZON NE YAPTI?



Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı.



19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 100 dakika şans bulurken gol ya da asist katkısı üretemedi.







