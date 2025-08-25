25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
Newcastle-Liverpool
22:00
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
Sevilla-Getafe
22:30
Udinese-Verona
19:30
Inter-Torino
21:45

Arda Güler, Avrupa'ya damga vurdu!

Real Madrid forması giyen Arda Güler, ligde ilk iki haftanın ardından Avrupa'ya damga vurdu. Milli futbolcu, ilk iki haftanın ardından bu sezon 5 büyük ligde 10 gol şansı yaratan ilk futbolcu oldu.

calendar 25 Ağustos 2025 13:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Real Madrid'de Xabi Alonso yönetimiyle birlikte Arda Güler fırtınası esiyor.

Teknik direktör Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'e monte olan milli yıldız, ligde geride kalan ilk iki haftanın ardından Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

Arda Güler, bu sezon 5 büyük ligde 10 gol şansı yaratan ilk futbolcu oldu.

Bu sezon Real Madrid'in ligde oynadığı iki maça da ilk 11'de başlayan ve toplam 164 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç yetenek, Oviedo karşılaşmasında Kylian Mbappe'ye asist yapmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
