Arda Güler, Avrupa'ya damga vurdu!

Real Madrid'de Xabi Alonso yönetimiyle birlikte Arda Güler fırtınası esiyor.Teknik direktör Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'e monte olan milli yıldız, ligde geride kalan ilk iki haftanın ardından Avrupa'nın zirvesine yerleşti.Arda Güler, bu sezon 5 büyük ligde 10 gol şansı yaratan ilk futbolcu oldu.Bu sezon Real Madrid'in ligde oynadığı iki maça da ilk 11'de başlayan ve toplam 164 dakika sahada kalan 20 yaşındaki genç yetenek, Oviedo karşılaşmasında Kylian Mbappe'ye asist yapmıştı.