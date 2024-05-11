La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid 35. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Granada'yı konuk etti.Estadio Nuevo Los Carmenes'te oynanan maçı Real Madrid 4-0 kazandı.Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada, 45+2. dakikadave 49 ile 58. dakikalardakaydetti.Carlo Ancelotti'nin ilk 11'de görev verdiği milli futbolcumuz Arda Güler, La Liga'da bu sezonki üçüncü golünü kaydetti.Öte yandan Arda Güler'in taraftarları coşturduğu maçta minik bir taraftarın "Arda, bana formanı hediye edebilir misin? Lütfen, çok sevinirim" pankartı dikkat çekti.Real Madrid'in bir başka yıldızı Brahim Diaz da etkili performansıyla dikkat çekti. 24 yaşındaki futbolcu, iyi oyununu 2 golle taçlandırdı.Bu sonuçla birlikte üst üste 8. galibiyetini alan Real Madrid, puanını 90'a yükseltti. Küme düşmesi kesinleşen Granada ise 21 puanda kaldı.Ayrıca Real Madrid, ligdeki yenilmezlik serisini 29'a yükseltti. Madrid ekibi bu istatistiği en son 1966/67 sezonunda yakalmıştı.Ligde bir sonraki hafta Real Madrid, Alaves'i ağırlayacak. Granada ise Rayo Vallecano'ya konuk olacak.