Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçında yok

Trabzonspor, tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin sakatlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçında yok
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12 Şubat 2025 19:14
Trabzonspor, tecrübeli oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!

Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un bu hafta sonu oynayacağı Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

35 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol 3 asistlik performans gösterdi.

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