Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Reeder Samsunspor'u 93-73 mağlup etti.



Karşılaşmayanın ilk 5 dakikası iki takımın peş peşe bulduğu basketlerle 12-12 eşitlikle geçildi. Reeder Samsunspor, Mooney ve Crawford'ın art arda attığı 3'lük atışlarıyla ilk periyodu 27-23 üstün tamamladı.



İkinci çeyrekte ağırlığını koyan Anadolu Efes, Zizic ile bulduğu sayılarla soyunma odasına 43-35 önde gitti.



Üçüncü çeyreğe etkili başlayan misafir takım 24. dakikada farkı 10 sayıya kadar çıkardı. Bu periyotta dıştan peş peşe 3 sayı bulan Anadolu Efes farkı 3. çeyreği 66-51 önde tamamladı.



Son periyoda 15 sayı farkla giren Anadolu Efes, farkı artırarak karşılaşmadan 93-73 galip ayrıldı.



Karşılaşma sonrasında Samsunspor taraftarları misafir takımı tribünlere çağırarak, 'Sizinle gurur duyuyoruz' şeklinde tezahürat yaptı.



Salon: Mustafa Dağıstanlı



Hakemler: Özlem Yalman, Fatih Güler, Göksun Öz



Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 2, Pemberton, Engin Kalkan, Crawford 20 , Mert Ali Sert, Levi 21, Arda Berk Kaya 2, Henry 7, Mooney 18, Göktuğ Baş 3



Anadolu Efes: Bryant 4, Salih Altuntaş, Emre Melih Tunca 12, Erten Gazi 10, Thompson 12, Mehmet Efe Demirel 1, Hollatz 11, Ercan Osmani 5, Erkan Yılmaz, Willis 16, Zizic 22



1. Periyot: 27-23



Devre: 35-43



3. Periyot: 51-66



