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Antalyaspor'da Aly Cissokho imzaladı

Antalyaspor geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor'da top koşturan Aly Cissokho ile yaptığı görüşmeler sonucu 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: Sporx.com
Antalyaspor'da Aly Cissokho imzaladı
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23 Temmuz 2018 16:51
Antalyaspor, Aly Cissokho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Döşemealtı'nda yer alan Atilla Vehbi Konuk Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Özkan ve Ahmet Öztürk katıldı.

Törende konuşan Asbaşkan Şefik Öz, "Aly Cissokho'nun transferi için buradayız. Kendisi kariyerine bundan sonra Antalyasporumuz'da devam edecek. İnşallah sakatlık yaşamadan bir sezon geçirmesini diliyorum. Başarılarının devamını diliyor ve kendisine Antalya'ya hoş geldin diyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz" dedi.

Antalyaspor Kulübü'nde forma giyme şansı bulduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Aly Cissokho ise şunları söyledi: "Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan ve Antalya'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum."



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