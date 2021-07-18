Antalyaspor, hazırlık maçında Erzurumspor'u devirdi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk hazırlık maçında Antalyaspor'a 2-1 yenildi.

Haber; AA
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Antalyaspor, hazırlık maçında Erzurumspor'u devirdi
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18 Temmuz 2021 20:23
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk hazırlık maçında Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki yüksek irtifa kamp merkezinde sürdüren Akdeniz ekibi, kampın son gününde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 5. dakikasında Naldo'nun ayağından golü bulan kırmızı-beyazlıların ikinci golünü ise 90. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti.

Ev sahibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golünü ise 85. dakikada Edouard Ndiaye attı.

Kamp süresini tamamlayan Akdeniz ekibi, maçın ardından kentten ayrıldı.


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