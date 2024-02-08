Antalyaspor - Beşiktaş: İlk 11'ler

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; Sporx.com
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Antalyaspor - Beşiktaş: İlk 11'ler
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08 Şubat 2024 19:35
Son güncelleme 08 Şubat 2024 20:46
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

İLK 11'LER

Antalyaspor 
Helton, Bünyamin, Veysel Sarı, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Larsson, Saric, Safuri, Bytyqi, Buksa

Beşiktaş
Mert, Onur, Necip, Zaynutdinov, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Rebic, Semih, Cenk.

*Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ısınmada ağrı hissettiği için Cenk Tosun 11'de başlayacak.




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Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

 
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