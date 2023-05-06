Antalya'da kırmızı kart çıktı!

Antalyaspor, Beşiktaş karşısında Bünyamin Balcı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Karşılaşmanın 80. dakikasında Nathan Redmond, ceza sahasına girmek üzereyken Bünyamin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mete Kalkavan, bu pozisyonda Bünyamin'e sarı kart gösterdi.
Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Kalkavan, Bünyamin'e gösterdiği sarı kartı iptal etti ve kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşmanın 80. dakikasında Nathan Redmond, ceza sahasına girmek üzereyken Bünyamin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mete Kalkavan, bu pozisyonda Bünyamin'e sarı kart gösterdi.
Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Kalkavan, Bünyamin'e gösterdiği sarı kartı iptal etti ve kırmızı kart gösterdi.
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