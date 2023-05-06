Antalya'da kırmızı kart çıktı!

Antalyaspor, Bünyamin Balcı'nın kırmızı kart görmesinin ardından Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com
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Antalya'da kırmızı kart çıktı!
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06 Mayıs 2023 20:48
Antalyaspor, Beşiktaş karşısında Bünyamin Balcı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Nathan Redmond, ceza sahasına girmek üzereyken Bünyamin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Mete Kalkavan, bu pozisyonda Bünyamin'e sarı kart gösterdi.

Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi. Kalkavan, Bünyamin'e gösterdiği sarı kartı iptal etti ve kırmızı kart gösterdi.

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