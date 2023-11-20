Antalya'da aerobik cimnastik heyecanı sona erdi

Antalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tamamlandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 21 ülkeden 394 sporcu katıldı.
Organizasyonda Türkiye'yi 36 sporcu temsil etti. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Busenaz Atmaca, Ekinsu Çevik, Sıla Atçı'dan oluşan Trio Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Milliler organizasyonu bir madalyayla tamamladı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 21 ülkeden 394 sporcu katıldı.
Organizasyonda Türkiye'yi 36 sporcu temsil etti. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Busenaz Atmaca, Ekinsu Çevik, Sıla Atçı'dan oluşan Trio Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Milliler organizasyonu bir madalyayla tamamladı.
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