Antalya'da aerobik cimnastik heyecanı sona erdi

Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Antalya'da sona erdi. Milliler organizasyonu bir madalyayla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Antalya'da aerobik cimnastik heyecanı sona erdi
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20 Kasım 2023 14:26
Antalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 21 ülkeden 394 sporcu katıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi 36 sporcu temsil etti. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Busenaz Atmaca, Ekinsu Çevik, Sıla Atçı'dan oluşan Trio Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Milliler organizasyonu bir madalyayla tamamladı.

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