Annesi bu kez onu Ada'ya götürüyor

Menajerliğini annesinin yaptığı Adrien Rabiot'un Everton ile söz kestiği iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Annesi bu kez onu Ada'ya götürüyor
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31 Aralık 2019 03:14
Juventus'ta fazla forma şansı bulamaması sebebiyle takımdan ayrılacağı konuşulan Adrien Rabiot için Everton kulübünün oyuncunun menajerliğini yapan annesiyle söz kestiği iddia edildi.

Ortaya atılan iddialara göre Fransız orta saha oyuncusunun menajerliğini yapan ve oyuncunun kariyerini zaman zaman etkilediği düşünülen anne Veronique ile Everton'un anlaşma sağladığı belirtildi. Arsenal'in de Rabiot konusunda istekli olduğu ancak bu hamle ile Everton'un bir adım öne geçtiği belirtiliyor.

Sarri'nin gözüne girmeyi başaramayan Rabiot, oynadığı 12 maçın sadece 7'sinde ilk 11'de başladı ve şuana kadar skora katkı yapamadı. Sezon başında Juventus'a bonservis bedeli ödenmeden katılan Rabiot'un menajerliğini annesi Veronique Rabiot yapıyor.

Veronique Rabiot, daha önce oğlu PSG'de oynarken kulüp yönetimine rest çekmiş ve daha yüksek maaşı ve sürekli oynamayı hak ettiklerini söyleyerek Juventus ile anlaşmıştı.

Adrien'in annesi Veronique



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