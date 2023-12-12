Ankaragücü'nden dikkat çeken bir paylaşım!

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiş düdüğü sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu.Bu olayın ardından Ankaragücü cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.Ankaragücü'nün başkan yardımcısı Yusuf Tanık, Halil Umut Meler'in saldırı sonrası halini gösteren bir paylaşımı alıntıladı ve Faruk Koca ile birlikte fotoğrafını paylaştı.Tanık, başkan Faruk Koca ile birlikte bu fotoğrafını sarı-lacivert kalp emojileri ekledi.