Ankaragücü'nden dikkat çeken bir paylaşım!

Ankaragücü Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık, başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırı sonrası dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ankaragücü'nden dikkat çeken bir paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Aralık 2023 01:03
Son güncelleme 12 Aralık 2023 01:04
MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiş düdüğü sonrası hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu.

Bu olayın ardından Ankaragücü cephesinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ankaragücü'nün başkan yardımcısı Yusuf Tanık, Halil Umut Meler'in saldırı sonrası halini gösteren bir paylaşımı alıntıladı ve Faruk Koca ile birlikte fotoğrafını paylaştı.

Tanık, başkan Faruk Koca ile birlikte bu fotoğrafını sarı-lacivert kalp emojileri ekledi.



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery