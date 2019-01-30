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Ankaragücü Kenan Özer ile yollarını ayırdı

MKE Ankaragücü, Kenan Özer ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kaynak: Sporx.com
Ankaragücü Kenan Özer ile yollarını ayırdı
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30 Ocak 2019 15:57
Spor Toto Süper Lig takımlarında MKE Ankaragücü futbolcularından Kenan Özer ile yollarını ayırdığını duyurdu. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon Ankaragücü formasıyla 15 maçta 1 gol 1 asist yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüzün son iki yılda yaşadığı şampiyonlukların baş mimarlarından, sergilediği futbol, attığı goller ve karakteri ile camiamızın özdeşleşen futbolcuları arasına giren Kenan Özer ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kenan Özer'e bundan sonraki hayatında ve futbol kariyerinde başarılar dileriz.

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