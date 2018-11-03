MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü Kayserispor'u konuk edecek.
Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken başkent ekibinin 16 puanı bulunuyor.
Konuk Kayserispor ise geride kalan haftalarda 12 puan topladı.
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Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken başkent ekibinin 16 puanı bulunuyor.
Konuk Kayserispor ise geride kalan haftalarda 12 puan topladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın