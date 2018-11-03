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Ankaragücü, ilk 4 için sahaya çıkacak

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü Kayserispor'u konuk edecek.

Kaynak: AA
Ankaragücü, ilk 4 için sahaya çıkacak
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03 Kasım 2018 13:45
MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü Kayserispor'u konuk edecek.

Osmanlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken başkent ekibinin 16 puanı bulunuyor.

Konuk Kayserispor ise geride kalan haftalarda 12 puan topladı.

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