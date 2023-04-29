Ankaragücü ile Kasımpaşa puanları paylaştı

MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa arasındaki mücadele 0-0 sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ankaragücü ile Kasımpaşa puanları paylaştı
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29 Nisan 2023 21:00
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Kasımpaşa kawrşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Dişediş geçen mücadelede kümede kalma savaşı veren her iki takım 1'er puanı paylaştı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü 35, Kasımpaşa ise 34 puana yükseldi.

Ankaragücü, gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

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