Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü son olarak Göztepe forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Uğur Kaan Yıldız ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.





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