Ankara Keçiörengücü, Uğur Kaan Yıldız'ı transfer etti

Ankara Keçiörengücü, Uğur Kaan Yıldız'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ankara Keçiörengücü, Uğur Kaan Yıldız'ı transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ağustos 2024 20:45
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, sağ bek Uğur Kaan Yıldız'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü son olarak Göztepe forması giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Uğur Kaan Yıldız ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery