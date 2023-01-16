Ankara Keçiörengücü'ne Sambacı sol kanat

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Portekiz Süper Ligi Casa Pia'dan Brezilyalı Anderson Cordeiro Costa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Portekiz Süper Ligi Casa Pia'da oynayan Brezilyalı 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anderson Cordeiro Costa ile 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Costa'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücü'müz, Portekiz Süper Ligi Casa Pia'da oynayan Brezilyalı 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Anderson Cordeiro Costa ile 2.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Costa'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ