Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik Kopenhag maçında sol bekte Angelino'yu şans verecek.
İspanyol futbolcunun sergileyeceği futbol geleceği açısından da belirleyici olacak.
26 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Galatasaray'da 18 maçta sahaya çıktı.
Galatasaray'ın Angelino için RB Leipzig ile yaptığı kiralık sözleşmede İspanyol futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.
Angelino, Galatasaray'da 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.
İspanyol futbolcunun sergileyeceği futbol geleceği açısından da belirleyici olacak.
26 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Galatasaray'da 18 maçta sahaya çıktı.
Galatasaray'ın Angelino için RB Leipzig ile yaptığı kiralık sözleşmede İspanyol futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.
Angelino, Galatasaray'da 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.