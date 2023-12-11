Angelino, kader maçına çıkıyor!

Galatasaray'da Angelino'nun Kopenhag deplasmanında sergileyeceği performans İspanyol futbolcunun sarı-kırmızılı takımdaki geleceği açısından belirleyici olacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Angelino, kader maçına çıkıyor!
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11 Aralık 2023 10:06
Son güncelleme 11 Aralık 2023 10:10
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik Kopenhag maçında sol bekte Angelino'yu şans verecek.

İspanyol futbolcunun sergileyeceği futbol geleceği açısından da belirleyici olacak.

26 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Galatasaray'da 18 maçta sahaya çıktı.

Galatasaray'ın Angelino için RB Leipzig ile yaptığı kiralık sözleşmede İspanyol futbolcunun 20 maça çıkması durumunda 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.

Angelino, Galatasaray'da 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

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