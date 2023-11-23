Angel Di Maria'dan veda açıklaması

Geçtiğimiz sezon Arjantin ile Dünya Kupası kazanan Angel Di Maria, önümüzdeki yaz oynanancak Copa America ile jubile yapmaya hazırlanıyor.



İşte Angel Di Maria'nın açıklaması:



"Ruhumda bir acı ve boğazımda bir düğüm hissederek kariyerimde başıma gelen en güzel şeye veda ediyorum."



136 MAÇA ÇIKTI



Arjantin formasıyla 136 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 29 gol, 29 asistlik skor katkısı sağladı ve milli takım ile bir kez Dünya Kupası bir kez de Copa America'yı kazandı.





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