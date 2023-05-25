Andrea Pirlo'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Fatih Karagümrük ile yollarını resmen ayıran Andrea Pirlo'ya Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Çaykur Rizespor talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Andrea Pirlo'ya Süper Lig'den sürpriz talip
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25 Mayıs 2023 09:06
VavaCars Fatih Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo, kariyerine Türkiye'de devam edebilir.

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen ve Bülent Korkmaz'la yollarını ayırması beklenen Çaykur Rizespor'un İtalyan teknik adamı takımın başına getirmek istediği iddia ediliyor.

Karadeniz ekibi kurmayları, kısa süre içerisinde başarılı futbol adamı ile görüşecek ve anlaşma zemini arayacak.

34 MAÇTA 1.29 PUAN ORTALAMASI

Sezon başında Karagümrük'te göreve gelen 44 yaşındaki Pirlo, 34 maçta 1.29 maç başına puan ortalaması yakaladı. Ligde oynadığı 33 maçta 44 puan toplayabilen İstanbul ekibi, 9. sırada yer alıyor. Karagümrük, bu sezon kalan üç maçını Kayserispor, Konyaspor ve Kasımpaşa'ya karşı oynayacak.

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