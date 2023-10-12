Andre Villas-Boas: 'Porto başkanlığına adayım'

Porto'nun eski teknik direktörü Andre Villas-Boas, 2024 yılında yapılacak seçimlerde mavi beyazlı kulübün başkan adayı olacağını açıkladı.



Porto Ünivesitesi Ekonomi Fakültesi'nde düzenlenen liderlik ve performans konulu etkinlikte konuşan Villas-Boas, "Porto başkanlığı hikayesinin benim için duygusal bir bağı var. 2015 yılında Porto'nun bir çalışanından "Bir gün Porto başkanı olacağını biliyorum." mesajı almıştım. Bu mesajla hissettiklerim... Kalbime derinden dokundu. Ancak, bu duygu üyelerin iradesiyle bağlantılı olmalı. Seçimler Nisan 2024'te yapılacak ve dikkate almam gereken bir dizi kişisel ve profesyonel husus var. Arkadaşlarım, bunun hayatımın en mantıksız kararı olduğunu düşünüyor. Bendeki bu tutkuyu anlayamıyorlar. Ancak bu benim kaderim." ifadelerini kullandı.



"BAŞKAN COSTA, DOKUNULMAZ BİRİ"



Villas-Boas, kulübün mevcut başkanı olan ve 40 yılı aşkın süredir bu görevi yürüten Jorge Nuno Pinto da Costa hakkında gelen soruya, "O sadece kulübün başkanı değil. Portekiz'in en önde gelen isimlerinden biri. Porto'ya tüm zaferleri getiren kişi ve dokunulmaz arasında yer alıyor." cevabını verdi.



ANDRE VILLAS-BOAS'IN KARİYERİ



Jose Mourinho'nun yardımcısı olarak futbol kariyerine başlayan Villas-Boas, 2009/10 sezonunda Academica de Coimbra'da teknik direktör oldu. Buradaki başarılı geçen günlerin ardından Porto, Chelsea, Tottenham, Zenit, Shanghai ve Olimpik Marsilya'yı çalıştırdı.



