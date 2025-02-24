Ancelotti: "Modric aynı Maldini gibi"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, tecürbeli oyuncusu Luka Modric hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ancelotti: 'Modric aynı Maldini gibi'
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24 Şubat 2025 17:27
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, tecürbeli oyuncusu Luka Modric hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Geçtitğimiz hafta attığı gol büyük beğeni toplayan Modric'i eski oyuncusu Maldini'ye benzeten Ancelotti, "Modric futbol için bir hediye. Benim 40 yaşında başka bir oyuncum vardı, o da Maldini'ydi. İkisi bir futbolcunun ne olması gerektiği açısından karşılaştırılabilir. Onlar harika örnekler. 40 yaşına ulaşmış olmaları tesadüf değil. Genetik önemlidir ama bağlılık, tutum da önemlidir." ifadelerini kullandu.

Luka Modric, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 39 maçta 4 gol 6 asist ile mücadele etti.


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