Anadolu Efes'ten şampiyonluk ve play-off açıklaması!

EA7 Emporio Armani Milan Başantrenörü Ettore Messina ise ilk yarı iyi oynadıklarını belirterek, "Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Üçüncü çeyrekte çok kötü bir performans sergiledik ve karşılaşmadan mağlup ayrıldık. Üzgünüz." değerlendirmesinde bulundu.





Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında ağırladığı İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 79-73 mağlup eden Anadolu Efes'te antrenör Tomislav Mijatovic, üçüncü çeyrekte çok etkili bir performans sergilediklerini belirterek, tüm oyuncuların galibiyete katkı sağladığını söyledi.Mijatovic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından çok duygusal bir maç oynadıklarını belirten Tomislav Mijatovic,ifadelerini kullandı.Sezonun kalan bölümünde başantrenör olarak göreve devam edip etmeyeceği ile ilgili bir soruyu Mijatovic,şeklinde yanıtladı.THY Avrupa Ligi'ndeki play-off şanslarıyla ilgili de görüşlerini aktaran Tomislav Mijatovic,diye görüş belirtti.