Anadolu Efes, Partizan deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 30. haftasında Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.



Ligde oynadığı son 3 müsabakayı kazanan lacivert-beyazlılar, 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor.



Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip Partizan ise averajla bir basamak yukarıda yer alıyor.



Avrupa'da 866. randevu



Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarında 866. randevusuna çıkacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 865 karşılaşmada 487 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.



Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY EuroLeague'de ise 618. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 617 maçın 330'unu kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.



