26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
3-0
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-3
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
2-1
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
3-4
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
3-1
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-4
26 Kasım
PSG-Tottenham
5-3

Anadolu Efes, Monaco deplasmanında farklı mağlup

EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya 102-66 yenilerek sezonun 8. mağlubiyetini aldı.

calendar 26 Kasım 2025 23:31 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 00:00
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes, Monaco deplasmanında farklı mağlup
EuroLeague 13. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Monaco ile karşılaştı.
 
Salle Gaston Medecin'de oynanan maçı ev sahibi ekip 102-66 kazandı.
 
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes 8. mağlubiyetini alırken Monaco ise 8. galibiyetini aldı.

Lacivert-beyazlılar karşılaşmayı 23 top kaybıyla tamamladı.

Salon: Gaston Medecin 

Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Seffi Shemmesh (İsrail), Milos Koljensic (Karadağ)

Monaco: Okobo 9, Blossomgame 6, Makoundou 9, Michineau, Theis 17, Diallo 13, James 7, Hayes 12, Tarpey 5, Nedovic 3, Strazel 12, Mirotic 9



Anadolu Efes: Loyd 13, Weiler-Babb 1, Cordinier 16, Smits 9, Ercan Osmani 12, Şehmus Hazer 6, Dessert, Swider 3, Erkan Yılmaz 2, Jones 2, David Mutaf 2

1. Periyot: 25-22

Devre: 50-43

3. Periyot: 70-53

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
