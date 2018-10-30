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Ampute Milli Takımı'mız hükmen galip oldu

Türkiye, Liberya'nın maça çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı.

Kaynak: AA
Ampute Milli Takımı'mız hükmen galip oldu
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30 Ekim 2018 10:41
Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, Liberya'yı hükmen 3-0 yendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Liberya'nın maça çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı.

İlk maçında Kenya'yı 4-1 yenen milli takım, bu sonucun ardından gruptan çıkmayı garantiledi.

San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, gruptaki son maçında yarın TSİ 03.00'te ABD ile karşılaşacak.

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