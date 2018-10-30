Ampute Milli Takımı'mız hükmen galip oldu

Meksika'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Türkiye, Liberya'yı hükmen 3-0 yendi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Liberya'nın maça çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı.
İlk maçında Kenya'yı 4-1 yenen milli takım, bu sonucun ardından gruptan çıkmayı garantiledi.
San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, gruptaki son maçında yarın TSİ 03.00'te ABD ile karşılaşacak.
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Liberya'nın maça çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayıldı.
İlk maçında Kenya'yı 4-1 yenen milli takım, bu sonucun ardından gruptan çıkmayı garantiledi.
San Juan de los Lagos kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, gruptaki son maçında yarın TSİ 03.00'te ABD ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın