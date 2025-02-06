Alvaro Morata: 'Ahmed Kutucu çok çalışkan'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Boluspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Mücadelede Galatasaray'ın ilk golünü atan yeni transfer Alvaro Morata, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"HARİKA BİR ÜLKEDEYİM"
Transfer süreci ile ilgili konuşan Morata, "Dolu dolu günler geçti. Türkiye'deki tüm insanlara teşekkür ederim bu harika ülkede çok güzel karşılandım. Kulüpteki herkese teşekkür ederim. Bu süreci kolaylaştırdılar. Takım arkadaşlarım beni kısa sürede arasına aldı. Harika bir ülkede olduğumu hissediyorum. Kendimi evimde hissediyorum." dedi.
"AHMED ÇOK ÇALIŞKAN"
"Galatasaray'da forvet rotasyonu ve forma rekabeti ile ilgili gelen yanıt veren İspanyol golcü, "Ahmed'i de unutmamak lazım. Bugün inanılmaz bir gol attı. Çok çalışkan bir insan. Avrupa Ligi maçlarımız da var. Bu beni heyecanlandırıyor. Hepimiz de daha çok gol atmak ve takıma yardımcı olmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Alvaro Morata, daha sonra kulüp hesabına konuştu ve, "Çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim ve çok büyük bir takımın parçası oldum. Türkiye'de insanlar beni çok iyi karşıladı. Kulüpte çalışanlar da kısa sürede adapte olmam için ellerinden geleni yapıyorlar, beni evimde hissettiriyorlar. Bana yardım ettikleri için hepsine teşekkür etmek istiyorum." dedi.
İspanyol golcü, son olarak, "Çok soğuk bir gündü, bazı yerlerde zorladı maçı. Ama gol yedikten sonra iyi bir reaksiyon vermeyi bildik. Birçok gol attık ve birçok pozisyona girdik." sözlerini sarf etti.
Mücadelede Galatasaray'ın ilk golünü atan yeni transfer Alvaro Morata, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"HARİKA BİR ÜLKEDEYİM"
Transfer süreci ile ilgili konuşan Morata, "Dolu dolu günler geçti. Türkiye'deki tüm insanlara teşekkür ederim bu harika ülkede çok güzel karşılandım. Kulüpteki herkese teşekkür ederim. Bu süreci kolaylaştırdılar. Takım arkadaşlarım beni kısa sürede arasına aldı. Harika bir ülkede olduğumu hissediyorum. Kendimi evimde hissediyorum." dedi.
"AHMED ÇOK ÇALIŞKAN"
"Galatasaray'da forvet rotasyonu ve forma rekabeti ile ilgili gelen yanıt veren İspanyol golcü, "Ahmed'i de unutmamak lazım. Bugün inanılmaz bir gol attı. Çok çalışkan bir insan. Avrupa Ligi maçlarımız da var. Bu beni heyecanlandırıyor. Hepimiz de daha çok gol atmak ve takıma yardımcı olmak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Alvaro Morata, daha sonra kulüp hesabına konuştu ve, "Çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim ve çok büyük bir takımın parçası oldum. Türkiye'de insanlar beni çok iyi karşıladı. Kulüpte çalışanlar da kısa sürede adapte olmam için ellerinden geleni yapıyorlar, beni evimde hissettiriyorlar. Bana yardım ettikleri için hepsine teşekkür etmek istiyorum." dedi.
İspanyol golcü, son olarak, "Çok soğuk bir gündü, bazı yerlerde zorladı maçı. Ama gol yedikten sonra iyi bir reaksiyon vermeyi bildik. Birçok gol attık ve birçok pozisyona girdik." sözlerini sarf etti.