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Altınordu teknik patronu Ateş'in durumu belirsiz

Sezonun bitimine 2 hafta kala göreve gelen Namet Ateş'in Altınordu'daki geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

calendar 30 Mayıs 2025 14:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu teknik patronu Ateş'in durumu belirsiz
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2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da bu sezon 3'üncü teknik adam olarak çalışan Namet Ateş'in sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. İzmir temsilcisinde geçmişte altyapıda çalıştıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan 44 yaşındaki çalıştırıcının yeni sezonda takımın başında yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Normal sezonun bitimine 2 maç kala görev gelen teknik direktör Ateş, Play-Off'larla birlikte toplam 7 müsabakada görev yaptı. Kırmızı-lacivertliler bu periyotta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Teknik patron Ateş önderliğindeki Altınordu Play-Off'larda Adana 01 FK ve Kahramanmaraşspor'u eleyip, Batman Petrolspor'a elendi.



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