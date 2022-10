Altınordu çıkışı gençlikte buldu

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 maç kazanarak çıkışa geçen Altınordu'da öz kaynak sisteminden yetişen stoper Rahmi Salih Kaya, sol bek Yusuf Can Esendemir ve orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz son 4 karşılaşmada isimlerini ilk 11'e yazdırmayı başardı.



İlk 4 maçta forma şansı bulamayan Rahmi, ilk kez Göztepe derbisinde son 6 dakikada oyuna girdi. İlk defa 3'üncü haftadaki Boluspor deplasmanında son 9 dakikada oyuna alınan Yusuf Can, Göztepe derbisinde ikinci yarıda sahaya adımını attı.



Gençlerbirliği, Boluspor, Pendikspor ve Göztepe deplasmanlarında oyuna sonradan giren Metehan, Sakaryaspor'a karşı süre bulamadı.



Rahmi, Yusuf Can ve Metehan son 4 haftadaki Keçiörengücü, Tuzlaspor (D), Samsunspor ve Denizlispor (D) müsabakalarında ilk 11'de yer aldı.



Altınordu bu periyotta 3 galibiyetle 9 puan toplayıp alt sıralardan kurtuldu. Teknik Direktör Ufuk Kahraman'ın gözüne giren gençler, Yeni Malatyaspor'u yenerek 4'te 4 yapmayı hedeflediklerini söyledi.





