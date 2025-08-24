24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
19:00
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
21:30
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
19:00
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
19:00
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
21:30
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
21:30
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
16:30
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
18:30
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
16:00
24 Ağustos
Everton-Brighton
16:00
24 Ağustos
Fulham-M. United
18:30
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
18:00
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
20:30
24 Ağustos
Villarreal-Girona
20:30
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
19:30
24 Ağustos
Como-Lazio
19:30
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
21:45
24 Ağustos
Juventus-Parma
21:45
24 Ağustos
Lorient-Rennes
16:00
24 Ağustos
Le Havre-Lens
18:15
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
18:15
24 Ağustos
Toulouse-Brest
18:15
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
21:45
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
0-161'
24 Ağustos
Ajax-Heracles
17:45
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
20:00
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Altay yeni sezon öncesi çok hareketli

Altay'da yeni başkan seçilen Hüseyin Kanlı'nın en büyük destekçisi olan Sinan Kanlı açıklamalarda bulundu.

calendar 24 Ağustos 2025 14:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay yeni sezon öncesi çok hareketli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Altay'ın olağanüstü genel kurulunda yeni başkan seçilen Hüseyin Kanlı'nın en büyük destekçisi olan Sinan Kanlı açıklamalarda bulundu.

Eski Başkan Yüksel Gürüz döneminde göreve getirilen teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yola devam etme kararı aldıklarını belirten Sinan Kanlı, "İlk geldiğimiz gün yemek şirketi ile anlaşarak futbolcularla doğru beslenme programına geçtik. Geldiğimizde masör yoktu. 2 masör getirdik. Doktor ile anlaşarak sağlık sorununu çözdük. Sağlık muayenesi yapılmamış, sağlık sponsoru ile anlaşıp tüm taramaları yapacağız. Sıcak su akmadığını gördük. 29 bin TL'lik bir onarımla sıcak suyu açtık. 300 bin TL civarı elektrik borcundan dolayı elektrikler kesikti. Kaçak kullanımdan dolayı cezalıydı. Ödedik ve sorunu çözdük" dedi.

Genç oyuncular Emre Tangeldi, Ali Kızılkuyu ve Onur Efe'yi takıma kazandırdıklarını anlatan Sinan Kanlı şu ifadeleri kullandı:


"Uğraştığımız 1-2 sürprizimiz daha var, onları da getirmeye çalışıyoruz. İhtar gönderen futbolcular vardı, bir tek Mehmet Gündüz'ü tutamadık. Biz geldik, 5 gün sonra ayrıldı. Daha önce asgari ücret alıyormuş. Sen düşün, hangi maaşı istiyorsan düşün dedik, babasıyla görüştük, derdi para değil. Maalesef fesih süresi doldu ve ayrıldı. Yusuf Tekin ve Kuban gelmek istiyordu ama TFF'ye yeni kulupleri yazışmalar yaptığı için döndüremedik. Alhassan dosyası ile ilgili çalışma yaptık. Kendisine herhangi bir ödeme yapılmamış. Süreci yürütüyoruz. TFF tarafından elimize yazı ulaştı. 40 bin euroluk ödeme 100 bin euro olmuş durumda. Eksi 6 puan gelmedi ama ödeme yapıp bu riski ortadan kaldıracağız. Edin Cocalic ile de anlaşma yapılmamış. Kendisi ile pazarlığa gittik. 330 bin Euroluk rakam ödememiz lazım eksi 6 puan cezası almamak için. Pazartesi günü olan dosyadan kurtuluyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.